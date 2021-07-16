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Циципас уступил в четвертьфинале турнира в Гамбурге
Греческий теннисист не смог одержать победу в трех сетовом матче
Греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел выйти в полуфинал турнира категории ATP 500 в Гамбурге (Германия). В четвертьфинальном матче первый сеяный Циципас, получивший уайлд-кард от организаторов, уступил шестой ракетке турнира сербу Филипу Краиновичу.
ATP 500. Гамбург
Стефанос Циципас - Филип Краинович 6:3, 1:6, 3:6
Встреча продолжалась 1 час 59 минут.
Циципас подал 11 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. Краинович один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов.
За выход в финал турнира в Гамбурге Краинович сыграет с соотечественником Ласло Джере
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