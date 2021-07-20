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Стаховский вышел во второй круг челленджера в Казахстане

Теннис
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Матч выдался непростым

Стаховский вышел во второй круг челленджера в Казахстане

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Сергей Стаховский в первом раунде хардового челленджера в Нур-Султане с призовым фондом $52,080 в трех сетах обыграл теннисиста из Зимбабве Бенджамина Лока (6:3, 3:6, 7:5).

Успешно сложился первый матч в столице Казахстана и для 21-летнего Алексея Крутых, который в поединке с 8-м сеяным У Донлинем открыл счет своим победам в основе челленджеров (6:2:6:2).

Следующим соперником Сергея Стаховского станет теннисист из США Ник Чеппелла, а Алексей Крутых сыграет с боснийцем Мирзой Басичем.

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В статье: теннис Сергей Стаховский
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