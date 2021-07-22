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Марченко драматично проиграл во 2-м раунде турнира АТР в Мексике

Теннис
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Украинец бился до последнего

Марченко драматично проиграл во 2-м раунде турнира АТР в Мексике

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Первая ракетка Украины Илья Марченко во втором круге турнира АТР 250 в Лос Кабосе за 2 часа и 53 минуты уступил 37-й ракетке мира Тэйлору Фрицу (1:6, 7:6, 5:7).

Марченко на тайбрейке второго сета отыграл три матч-бола, а в решающей партии дважды упустил преимущество в брейк. При счете 4:5 в третьем сете Илья на своей подаче спас еще три матч-бола, однако в 12-м гейме в ключевой момент сделал две двойных ошибки и пропустил Фрица в четвертьфинал.

Марченко в матче с американцем подал 6 эйсов, сделал 9 двойных ошибок, выиграл 65% очков с первой подачи и сделал 2 брейка при 5 неудачных геймах на своей подаче.

В Лос Кабосе Илья Марченко заработал почти 13 тысяч долларов призовых и 20 рейтинговых очков.

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В статье: Илья Марченко Тэйлор Фриц
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