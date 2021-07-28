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Кики Бертенс: Вот и всё. Какой это был путь
Теннисистка завершила карьеру
Нидерландская теннисистка Кики Бертенс прокомментировала завершение карьеры. Ранее теннисистка заявляла, что закончит профессиональные выступления после окончания Олимпийских игр в Токио.
"Вот и всё. Какой это был путь. От застенчивой маленькой девочки со множеством страхов – к независимой женщине, игравшей на крупнейших кортах. Пришло время прощаться. Благодаря этому прекрасному спорту я много узнала о себе, о мире и встретила столько невероятных людей. Это навсегда останется со мной. Спасибо моим коллегам за прекрасное время в туре и особенную дружбу, которую я приобрела! И, наконец, что не менее важно – спасибо моим потрясающим болельщикам, я буду по вам скучать.
С любовью, Кики", — написала Бертенс в "Инстаграме".
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