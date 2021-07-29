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Джокович: Матчи не становятся легче, однако мой уровень игры продолжает расти
Серб отреагировал на выход в полуфинал
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал Олимпиады в Токио.
"Матчи не становятся легче, однако мой уровень игры продолжает расти. Я знаю, что отношусь к игрокам, которые лучше чувствуют себя на корте по мере развития турнира. Так и здесь: сегодня я показал своё лучшее выступление на турнире. Я знаю, как играет Кей. Я знал, что он будет играть быстро, не оставит мне лишнего времени и пространства. Мне кажется, в любой ситуации я находил ответ", — приводит слова Джоковича официальный сайт ITF.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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