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Джон Иснер: В этом году меня недооценивают
Теннисист оценил свои шансы
36-летний американский теннисист Джон Иснер, обыгравший россиянина Андрея Рублёва в третьем круге "Мастерса" в Торонто со счётом 7:5, 7:6 (7:5), оценил своё выступление в сезоне. В начале августа Джон стал победителем турнира ATP-250 в Атланте.
"Наверное, в этом году меня недооценивают. Некоторые сбрасывают меня со счетов, потому что я упал в рейтинге. Но я провёл не так много турниров. Когда я играл, победить меня было очень сложно. Я одержал немало побед и уже выиграл восемь матчей подряд. Чувствую себя бодрым и готов двигаться дальше. Даже в 36 лет я могу доставлять трудности соперникам", — сказал Иснер в интервью на корте.
За выход в полуфинал "Мастерса" в Торонто Иснер, занимающий 30-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с французом Гаэлем Монфисом.
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