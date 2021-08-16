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Рейтинг АТР: у Марченко и Стаховского без изменений
Как и в топ-10
Ассоциация теннисистов-профессионалов после Мастерса в Торонто опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.
Победитель турнира в Канаде Даниил Медведев сократил отставание от первой ракетки мира Новака Джоковича до 1493 очков.
Что касается украинцев, то Илья Марченко и Сергей Стаховский защитили свои позиции.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12113 очка
2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10620
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 8350
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 7815
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 7263
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 7005
7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6005
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 5533
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 4215
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) – 3625
...
156 (156). Илья Марченко (Украина) – 484
227 (227). Сергей Стаховский (Украина) – 305
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