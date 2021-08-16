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Рейтинг АТР: у Марченко и Стаховского без изменений

Теннис
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Как и в топ-10

Рейтинг АТР: у Марченко и Стаховского без изменений

Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов после Мастерса в Торонто опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.

Победитель турнира в Канаде Даниил Медведев сократил отставание от первой ракетки мира Новака Джоковича до 1493 очков.

Что касается украинцев, то Илья Марченко и Сергей Стаховский защитили свои позиции.

Рейтинг АТР. 16 августа 2021 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12113 очка

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10620

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 8350

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 7815

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 7263

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 7005

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6005

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 5533

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 4215

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) – 3625

...

156 (156). Илья Марченко (Украина) – 484

227 (227). Сергей Стаховский (Украина) – 305

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В статье: Сергей Стаховский рейтинг АТР Илья Марченко
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