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Халеп из-за травмы снялась с турнира в Цинциннати
Дальше без румынки
twitter.com/WTA
Экс-первая ракетка мира Симона Халеп из-за проблем со здоровьем не вышла на матч второго раунда турнира WTA 1000 в Цинциннати против Джессики Пегулы.
Двукратная победительница турниров Большого шлема в Твиттере сообщила, что у нее обнаружили небольшой надрыв правой приводящей мышцы.
Турнир в Цинциннати был для Халеп вторым после трехмесячной паузы, связанной с травмой икроножной мышцы, которую румынка получила в мае в Риме.
Что касается Джессики Пегулы, то ее следующей соперницей в Цинциннати станет Каролина Плишкова.
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