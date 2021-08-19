Халеп из-за травмы снялась с турнира в Цинциннати

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп из-за проблем со здоровьем не вышла на матч второго раунда турнира WTA 1000 в Цинциннати против Джессики Пегулы.

Двукратная победительница турниров Большого шлема в Твиттере сообщила, что у нее обнаружили небольшой надрыв правой приводящей мышцы.

Турнир в Цинциннати был для Халеп вторым после трехмесячной паузы, связанной с травмой икроножной мышцы, которую румынка получила в мае в Риме.

Что касается Джессики Пегулы, то ее следующей соперницей в Цинциннати станет Каролина Плишкова.

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