Костюк улучшила личный рекорд в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация представила обновленную версию мирового рейтинга.

Первая ракетка Элина Свитолина пропустила вперед Каролину Плишкову и стала 6-й ракеткой мира. Стоит отметить, что украинка имеет одинаковое количество очков с Софией Кенин, но из-за меньшего количества турниров именно американка замыкает топ-5.

Даяна Ястремская поднялась на 49-е место (+1), а Марта Костюк начала неделю в статусе 56-й ракетки мира, что является для киевлянки новым личным рекордом.

Четвертая украинка в топ-100 Ангелина Калинина осталась на 78-й позиции.

Полная версия рейтинга WTA от 20 августа 2021 года

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