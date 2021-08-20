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Костюк улучшила личный рекорд в рейтинге WTA
Еще на шаг ближе к топ-50
фото - rolandgarros.com
Женская теннисная ассоциация представила обновленную версию мирового рейтинга.
Первая ракетка Элина Свитолина пропустила вперед Каролину Плишкову и стала 6-й ракеткой мира. Стоит отметить, что украинка имеет одинаковое количество очков с Софией Кенин, но из-за меньшего количества турниров именно американка замыкает топ-5.
Даяна Ястремская поднялась на 49-е место (+1), а Марта Костюк начала неделю в статусе 56-й ракетки мира, что является для киевлянки новым личным рекордом.
Четвертая украинка в топ-100 Ангелина Калинина осталась на 78-й позиции.
Полная версия рейтинга WTA от 20 августа 2021 года
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