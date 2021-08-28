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Свитолина играет с француженкой в финале турнира в Чикаго. Текстовая трансляция матча
Долгожданный шанс Элины пополнить свою коллекцию титулов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в субботу в финале турнира WTA 250 в Чикаго сыграет с №68 рейтинга WTA Ализе Корне.
Решающий матч на WTA Chicago Women's Open при участии Свитолиной начнется в 22:00 по киевскому времени.
Свитолина в 19-м финале в карьере на уровне WTA-туре попробует завоевать 16-й титул. Для Элины это первый финал с сентября 2020 года, когда украинка стала чемпионкой грунтового турнира в Страсбурге.
Для 31-летней Корне сегодняшний финал – 14-й в карьере. Француженка попытается в матче со Свитолиной выиграть первый титул с июля 2018 года.
По личным встречам Свитолина ведет у Корне со счетом 4:3. На харде теннисистки единственный раз встречались 8 лет назад в Москве – 7:5, 6:3 в пользу Корне.
Свитолина против Корне в финале турнира WTA в Чикаго: текстовая трансляция матча
22:53. Свитолина – Корне 5:4
Не без проблем Элина забрала свою подачу. Сейчас на приеме украинка попробует закрыть первый сет.
22:49. Свитолина – Корне 4:4
Эйсом закрыла Корне гейм на своей подаче. Француженка хороша в последние минут 15-20, ничего не скажешь.
22:44. Свитолина – Корне 4:3
Элина смелой атакой отыграла брейк-поинт, а затем еще двумя виннерсами закрыла важнейший 7-й гейм.
22:39. Свитолина – Корне 3:3
Затяжной гейм на своей подаче забрала Корне. Свитолина больше атакует, но и чаще ошибается, особенно с бекхенда.
22:30. Свитолина – Корне 3:2
Свитолина на брейк-поинте грубо ошиблась с форхенда. Это обратный брейк.
22:25. Свитолина – Корне 3:1
Первый гейм в матче для француженки.
22:21. Свитолина – Корне 3:0
И еще один уверенный гейм на своей подаче от Свитолиной. Пока финал проходит при тотальном преимуществе украинки.
Quick break of serve for Elina Svitolina and she's up 3-0 first set against Alizé Cornet in Chicago final. pic.twitter.com/NGGox7JVq5— Chicago Tennis Racketeer (@TennisRacketeer) August 28, 2021
22:18. Свитолина – Корне 2:0
Элина с 0:40 завязала борьбу на приеме, а на брейк-поинте навылет приняла вторую подачу Корне. Есть брейк!
22:13. Свитолина – Корне 1:0
Под ноль забрала Свитолина первый гейм на своей подаче. Идеальный старт!
22:10. Матч начался!
22:07. Свитолина в финале будет подавать первой.
22:05. Тем временем парный титул в Чикаго взяла Надежда Киченок! Людмила Киченок довольствовалась статусом финалистки.
????????????— wta (@WTA) August 28, 2021
???????? Nadiia Kichenok & ???????? Raluca Olaru claim the Chicago doubles title, defeating L. Kichenok/Ninomiya 7-6(6), 5-7, [10-8]!#ChiTennisFestival pic.twitter.com/fg3qTU7v6N
22:00. Ждем начала матча. А пока отмечаем, что почти 80% болельщиков фаворитом финала считают Свитолину.
Coming up in Chicago ⏳— wta (@WTA) August 28, 2021
Who you got winning it all?!#ChiTennisFestival
21:30. Добрый вечер! UА-Футбол приглашает вместе с нами последить за финальным матчем турнира WTA в Чикаго между Элиной Свитолиной и Ализе Корне. Теннисистки выйдут на корт в 22:00 по киевскому времени.
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