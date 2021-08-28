Свитолина играет с француженкой в финале турнира в Чикаго. Текстовая трансляция матча

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в субботу в финале турнира WTA 250 в Чикаго сыграет с №68 рейтинга WTA Ализе Корне.

Решающий матч на WTA Chicago Women's Open при участии Свитолиной начнется в 22:00 по киевскому времени.

Свитолина в 19-м финале в карьере на уровне WTA-туре попробует завоевать 16-й титул. Для Элины это первый финал с сентября 2020 года, когда украинка стала чемпионкой грунтового турнира в Страсбурге.

Для 31-летней Корне сегодняшний финал – 14-й в карьере. Француженка попытается в матче со Свитолиной выиграть первый титул с июля 2018 года.

По личным встречам Свитолина ведет у Корне со счетом 4:3. На харде теннисистки единственный раз встречались 8 лет назад в Москве – 7:5, 6:3 в пользу Корне.

Свитолина против Корне в финале турнира WTA в Чикаго: текстовая трансляция матча

22:53. Свитолина – Корне 5:4

Не без проблем Элина забрала свою подачу. Сейчас на приеме украинка попробует закрыть первый сет.

22:49. Свитолина – Корне 4:4

Эйсом закрыла Корне гейм на своей подаче. Француженка хороша в последние минут 15-20, ничего не скажешь.

22:44. Свитолина – Корне 4:3

Элина смелой атакой отыграла брейк-поинт, а затем еще двумя виннерсами закрыла важнейший 7-й гейм.

22:39. Свитолина – Корне 3:3

Затяжной гейм на своей подаче забрала Корне. Свитолина больше атакует, но и чаще ошибается, особенно с бекхенда.

22:30. Свитолина – Корне 3:2

Свитолина на брейк-поинте грубо ошиблась с форхенда. Это обратный брейк.

22:25. Свитолина – Корне 3:1

Первый гейм в матче для француженки.

22:21. Свитолина – Корне 3:0

И еще один уверенный гейм на своей подаче от Свитолиной. Пока финал проходит при тотальном преимуществе украинки.

Quick break of serve for Elina Svitolina and she's up 3-0 first set against Alizé Cornet in Chicago final. pic.twitter.com/NGGox7JVq5 — Chicago Tennis Racketeer (@TennisRacketeer) August 28, 2021

22:18. Свитолина – Корне 2:0

Элина с 0:40 завязала борьбу на приеме, а на брейк-поинте навылет приняла вторую подачу Корне. Есть брейк!

22:13. Свитолина – Корне 1:0

Под ноль забрала Свитолина первый гейм на своей подаче. Идеальный старт!

22:10. Матч начался!

22:07. Свитолина в финале будет подавать первой.

22:05. Тем временем парный титул в Чикаго взяла Надежда Киченок! Людмила Киченок довольствовалась статусом финалистки.

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???????? Nadiia Kichenok & ???????? Raluca Olaru claim the Chicago doubles title, defeating L. Kichenok/Ninomiya 7-6(6), 5-7, [10-8]!#ChiTennisFestival pic.twitter.com/fg3qTU7v6N — wta (@WTA) August 28, 2021

22:00. Ждем начала матча. А пока отмечаем, что почти 80% болельщиков фаворитом финала считают Свитолину.

Coming up in Chicago ⏳



Who you got winning it all?!#ChiTennisFestival — wta (@WTA) August 28, 2021

21:30. Добрый вечер! UА-Футбол приглашает вместе с нами последить за финальным матчем турнира WTA в Чикаго между Элиной Свитолиной и Ализе Корне. Теннисистки выйдут на корт в 22:00 по киевскому времени.