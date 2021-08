Свитолина играет с француженкой в финале турнира в Чикаго. Текстовая трансляция матча

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в субботу в финале турнира WTA 250 в Чикаго сыграет с №68 рейтинга WTA Ализе Корне.

Решающий матч на WTA Chicago Women's Open при участии Свитолиной начнется в 22:00 по киевскому времени.

Свитолина в 19-м финале в карьере на уровне WTA-туре попробует завоевать 16-й титул. Для Элины это первый финал с сентября 2020 года, когда украинка стала чемпионкой грунтового турнира в Страсбурге.

Для 31-летней Корне сегодняшний финал – 14-й в карьере. Француженка попытается в матче со Свитолиной выиграть первый титул с июля 2018 года.

По личным встречам Свитолина ведет у Корне со счетом 4:3. На харде теннисистки единственный раз встречались 8 лет назад в Москве – 7:5, 6:3 в пользу Корне.

22:53. Свитолина – Корне 5:4

Не без проблем Элина забрала свою подачу. Сейчас на приеме украинка попробует закрыть первый сет.

22:49. Свитолина – Корне 4:4

Эйсом закрыла Корне гейм на своей подаче. Француженка хороша в последние минут 15-20, ничего не скажешь.

22:44. Свитолина – Корне 4:3

Элина смелой атакой отыграла брейк-поинт, а затем еще двумя виннерсами закрыла важнейший 7-й гейм.

22:39. Свитолина – Корне 3:3

Затяжной гейм на своей подаче забрала Корне. Свитолина больше атакует, но и чаще ошибается, особенно с бекхенда.

22:30. Свитолина – Корне 3:2

Свитолина на брейк-поинте грубо ошиблась с форхенда. Это обратный брейк.

22:25. Свитолина – Корне 3:1

Первый гейм в матче для француженки.

22:21. Свитолина – Корне 3:0

И еще один уверенный гейм на своей подаче от Свитолиной. Пока финал проходит при тотальном преимуществе украинки.

Quick break of serve for Elina Svitolina and she's up 3-0 first set against Alizé Cornet in Chicago final. pic.twitter.com/NGGox7JVq5