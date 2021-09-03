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Циципас сумел попасть на итоговый турнир
У грека достаточное количество очков
Третья ракетка мира Стефанос Циципас квалифицировался на итоговый турнир.
Официального объявления пока нет, но с учетом выхода в третий круг US Open у грека сейчас 5470 очков в гонке ATP. Этого достаточно, чтобы отобраться на турнир.
Соревнования пройдут 14-21 ноября в Турине. Первым квалифицировавшимся игроком по итогам «Уимблдона» стал Новак Джокович.
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Источник:sports.ru
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