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Циципас сумел попасть на итоговый турнир

Теннис
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У грека достаточное количество очков

Циципас сумел попасть на итоговый турнир

Новина українською

Третья ракетка мира Стефанос Циципас квалифицировался на итоговый турнир.

Официального объявления пока нет, но с учетом выхода в третий круг US Open у грека сейчас 5470 очков в гонке ATP. Этого достаточно, чтобы отобраться на турнир.

Соревнования пройдут 14-21 ноября в Турине. Первым квалифицировавшимся игроком по итогам «Уимблдона» стал Новак Джокович.

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В статье: Стефанос Циципас
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Источник:
sports.ru

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