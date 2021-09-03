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Халеп в 1/8 финала может сыграть со Свитолиной
Румынская теннисистка одержала волевую победу
Теннисистка из Румынии Симона Халеп вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга соревнований 12-я сеяная Халеп взяла верх над 19-й ракеткой турнира, представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Симона Халеп - Елена Рыбакина 7:6 (13:11), 4:6, 6:3
Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.
Халеп один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. Рыбакина подала 14 эйсов, пять раз ошиблась на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал US Open Халеп сыграет с победительницей матча между 25-й сеяной россиянкой Дарьей Касаткиной и пятой ракеткой турнира — украинкой Элиной Свитолиной.
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