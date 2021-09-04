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Ястремская и Костюк вышли в 1/8 финала парного US Open
Продолжаем бороться
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA №51) и Марта Костюк (WTA №55) вышли в 1/8 финала Открытого чемпионата США в парном разряде.
Наши девушки в матче 1/16 одолели представительниц Сербии Александру Крунич и Нину Стоянович. Счет встречи 2-1 (6-4; 4-6; 6-4) в пользу победительниц поединка, в активе которых 6 подач на вылет, 6 из 15 реализованных брейков и 9 двойных ошибок.
В следующем раунде соревнований украинки сыграют против победительниц матча Мартич / Роджерс - Дабровска / Стефани.
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