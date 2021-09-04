  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ястремская и Костюк вышли в 1/8 финала парного US Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ястремская и Костюк вышли в 1/8 финала парного US Open

Теннис
(1 голосов)

Продолжаем бороться

Ястремская и Костюк вышли в 1/8 финала парного US Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA №51) и Марта Костюк (WTA №55) вышли в 1/8 финала Открытого чемпионата США в парном разряде.

Наши девушки в матче 1/16 одолели представительниц Сербии Александру Крунич и Нину Стоянович. Счет встречи 2-1 (6-4; 4-6; 6-4) в пользу победительниц поединка, в активе которых 6 подач на вылет, 6 из 15 реализованных брейков и 9 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований украинки сыграют против победительниц матча Мартич / Роджерс - Дабровска / Стефани.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк Даяна Ястремская
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...