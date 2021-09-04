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Свитолина - Касаткина: Видео-обзор матча 1/16 финала US Open

Теннис
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Поздравляем украинку

Свитолина - Касаткина: Видео-обзор матча 1/16 финала US Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина успешно прошла стадию 1/16 финала Открытого чемпионата США.

Право сыграть в 1/8 она завоевала у представительницы россии Дарьи Касаткиной (WTA №27).

Вашему вниманию видео-обзор матча Свитолина - Касаткина:

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В статье: Элина Свитолина Дарья Касаткина
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