Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина - Касаткина: Видео-обзор матча 1/16 финала US Open
Поздравляем украинку
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина успешно
Право сыграть в 1/8 она завоевала у представительницы россии Дарьи Касаткиной (WTA №27).
Вашему вниманию видео-обзор матча Свитолина - Касаткина:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина – Франция. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2022 на 04.09.21
- Победный старт украинской молодежки, Рух арендовал Костевича. Главные новости за 3 сентября
- "Я надел футболку L-размера, в следующий раз попрошу дать M", – Неймар прокомментировал слухи о лишнем весе
- Свитолина уверенно обыграла россиянку в 3-м раунде US Open. Как это было
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...