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Свитолина о победе над Касаткиной: Это было солидное выступление в психологическом и физическом планах

Теннис
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Комментарий украинки

Свитолина о победе над Касаткиной: Это было солидное выступление в психологическом и физическом планах

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала победу в матче 1/16 финала US Open против россиянки Дарьи Касаткиной (WTA №27). Ее слова цитирует официальный сайт турнира:

"Это был действительно хороший матч для меня сегодня. Я думаю, что это было солидное выступление в психологическом и физическом планах, а также в плане моего тенниса. Я была очень собранной.

Да, в целом это были отличные три матча, которые я провела уже. Да, приятно одержать несколько побед здесь" - сказала она.

Видео-обзор матча Свитолина - Касаткина

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В статье: Элина Свитолина
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