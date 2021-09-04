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Свитолина о победе над Касаткиной: Это было солидное выступление в психологическом и физическом планах
Комментарий украинки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала
"Это был действительно хороший матч для меня сегодня. Я думаю, что это было солидное выступление в психологическом и физическом планах, а также в плане моего тенниса. Я была очень собранной.
Да, в целом это были отличные три матча, которые я провела уже. Да, приятно одержать несколько побед здесь" - сказала она.
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