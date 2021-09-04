Свитолина о победе над Касаткиной: Это было солидное выступление в психологическом и физическом планах

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала победу в матче 1/16 финала US Open против россиянки Дарьи Касаткиной (WTA №27). Ее слова цитирует официальный сайт турнира:

"Это был действительно хороший матч для меня сегодня. Я думаю, что это было солидное выступление в психологическом и физическом планах, а также в плане моего тенниса. Я была очень собранной.

Да, в целом это были отличные три матча, которые я провела уже. Да, приятно одержать несколько побед здесь" - сказала она.

Видео-обзор матча Свитолина - Касаткина

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