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Ястремская в паре с австралийцем уступила в полуфинале US Open
Победа была очень близка
фото - WTA
Даяна Ястремская и Макс Перселл в 1/2 финала Открытого чемпионата США проиграли Гильяне Олмос и Марсело Аревало (6:4, 4:6, 7:10).
В концовке второго сета при счете 4:5 Ястремская и Перселл не реализовали тройной брейк-поинт на подаче Аревало, а на решающем тайбрейке не смогли отыграться со счета 0:3.
За выход в полуфинал US Open в миксте Ястремская вместе с напарником заработали 40 тысяч долларов призовых.
В Нью-Йорке Даяна Ястремская в одиночке проиграла в первом раунде, а в паре вместе с Мартой Костюк дошла до третьего круга.
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