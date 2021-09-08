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Ястремская в паре с австралийцем уступила в полуфинале US Open

Теннис
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Победа была очень близка

Ястремская в паре с австралийцем уступила в полуфинале US Open

фото - WTA

Новина українською

Даяна Ястремская и Макс Перселл в 1/2 финала Открытого чемпионата США проиграли Гильяне Олмос и Марсело Аревало (6:4, 4:6, 7:10).

В концовке второго сета при счете 4:5 Ястремская и Перселл не реализовали тройной брейк-поинт на подаче Аревало, а на решающем тайбрейке не смогли отыграться со счета 0:3.

За выход в полуфинал US Open в миксте Ястремская вместе с напарником заработали 40 тысяч долларов призовых.

В Нью-Йорке Даяна Ястремская в одиночке проиграла в первом раунде, а в паре вместе с Мартой Костюк дошла до третьего круга.

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В статье: Даяна Ястремская US Open-2021
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