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Федерер рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры

Теннис
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Роджер хотел бы больше путешествовать

Федерер рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своих планах после выхода на пенсию.

"О, возможно, их больше, чем вы думаете. Конечно, я многое пережил благодаря теннису, многое повидал. Но сейчас мне почему-то хотелось бы нажать кнопку повтора и испытать всё снова без стресса, без всех обязательств игрока. Рассмотреть цветы японских вишнёвых деревьев в Токио, посетить финалы сезона НБА или НХЛ, не спрашивая себя, вписывается ли это в планы тренировок. Это будет совершенно новый опыт. Открыть для себя прекрасные парки по всему миру вместе с детьми — мы с Миркой давно мечтали об этом. И теперь это действительно скоро настанет.

Я хотел бы снова взять уроки музыки, научиться играть на новом инструменте. Я немного играю на пианино, теперь я хотел бы освоить саксофон. Я также хочу научиться кататься на лыжах по глубокому снегу. У меня никогда это не получалось, а потом я перестал пытаться 12 лет назад, когда у меня был мононуклеоз. Теперь я хочу серьёзно попробовать ещё раз. Ещё я бы хотел попробовать свои силы в сноуборде. Я люблю нырять с аквалангом. Но, честно говоря, меня немного это пугает", — приводит слова Федерера Tennis World USA.

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В статье: Роджер Федерер
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