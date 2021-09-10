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Радукану – первая в истории финалистка Шлема из квалификации

Теннис
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Радукану – первая в истории финалистка Шлема из квалификации

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Эмма Радукану в полуфинале Открытого чемпионата США обыграла Марию Саккари (6:1, 6:4) и стала автором уникального достижения – 18-летняя британка первой в истории дошла до финала турнира Большого шлема, стартовав из квалификации.

Радукану в шести матчах основной сетки US Open не проиграла ни одного сета. С понедельника британка станет как минимум 32-й ракеткой мира.

За титул в Нью-Йорке Эмма Радукану в субботу сыграет с 19-летней Лейлой Фернандес. Это будет первый с 1999 года финал Шлема между двумя тинейджерами.

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В статье: US Open-2021 Эмма Радукану
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