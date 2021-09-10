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С челленджера в Киеве вылетел последний украинец

Теннис
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Титул достанется иностранцу

С челленджера в Киеве вылетел последний украинец

фото - btu.org.ua

Новина українською

Алексей Крутых в четвертьфинале челленджера в Киеве с призовым фондом € 44,820 в двух сетах проиграл 291-й ракетке мира из Италии Франко Агаменоне (2:6, 3:6).

Крутых сделал один брейк, а на своей подаче отдал пять геймов. Украинец не подал ни одного эйса и выиграл лишь 50% очков с первого мяча.

Алексей Крутых был последним представителем Украины в одиночном разряде челленджера в Киеве.

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В статье: теннис Алексей Крутых
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