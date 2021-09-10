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Баня-Лука. Сачко уступил в парном полуфинале соревнований

Теннис
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Украинец не смог пробиться в финал

Баня-Лука. Сачко уступил в парном полуфинале соревнований

Новина українською

Украинский теннисист Виталий Сачко завершил борьбу в парном разряде на челленджере в боснийском городе Баня-Лука.

Поединок продлился 1 час и 18 минут. В полуфинальном матче украинец с Зденеком Коларжом уступил хорватскому тандему Иван Шабанов / Матей Шабанов.

Баня-Лука. 1/2 финала

Виталий Сачко / Зденек Коларж – Иван Шабанов / Матей Шабанов – 6:2, 3:6, 6-10

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В статье: Виталий Сачко
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