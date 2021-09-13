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Медведев после победы на US Open исполнил празднование из симулятора FIFA

Теннис
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Это действительно забавно

Медведев после победы на US Open исполнил празднование из симулятора FIFA

Новина українською

Даниил Медведев в финале Открытого чемпионата США обыграл Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4) и впервые стал победителем турнира Большого шлема.

Россиянин после завоевания крупнейшего титула в карьере исполнил «мертвую рыбу» - один из вариантов празднования гола в футбольном симуляторе FIFA.

"Я люблю играть в FIFA. Только легенды поймут, что я сделал в самом конце. Это было L2 + влево", - сказал Медведев на церемонии награждения.

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В статье: Новак Джокович Даниил Медведев US Open-2021
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