Медведев после победы на US Open исполнил празднование из симулятора FIFA

Даниил Медведев в финале Открытого чемпионата США обыграл Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4) и впервые стал победителем турнира Большого шлема.

Россиянин после завоевания крупнейшего титула в карьере исполнил «мертвую рыбу» - один из вариантов празднования гола в футбольном симуляторе FIFA.

A moment to savour



When @DaniilMedwed became a MAJOR champion! ????pic.twitter.com/zUIfzRRETt