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Медведев после победы на US Open исполнил празднование из симулятора FIFA
Это действительно забавно
Даниил Медведев в финале Открытого чемпионата США обыграл Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4) и впервые стал победителем турнира Большого шлема.
Россиянин после завоевания крупнейшего титула в карьере исполнил «мертвую рыбу» - один из вариантов празднования гола в футбольном симуляторе FIFA.
A moment to savour— Tennis TV (@TennisTV) September 12, 2021
When @DaniilMedwed became a MAJOR champion! ????pic.twitter.com/zUIfzRRETt
"Я люблю играть в FIFA. Только легенды поймут, что я сделал в самом конце. Это было L2 + влево", - сказал Медведев на церемонии награждения.
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