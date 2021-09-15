  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Time опубликовал топ-100 самых влиятельных спортсменов года
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Time опубликовал топ-100 самых влиятельных спортсменов года

Теннис
(1 голосов)

В этот список вошли Наоми Осака и Том Брэди

Time опубликовал топ-100 самых влиятельных спортсменов года

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Журнал Time опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных спортсменов года. В него вошли шесть представителей спорта:

Наоми Осака, (теннис), Симона Байлс (спортивная гимнастика), Том Брэди (американский футбол), Эллисон Феликс (легкая атлетика), Суниса Ли (спортивная гимнастика), Сехей Отани (бейсбол).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наоми Осака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...