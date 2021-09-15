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Time опубликовал топ-100 самых влиятельных спортсменов года
В этот список вошли Наоми Осака и Том Брэди
фото - flashscore.com.ua
Журнал Time опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных спортсменов года. В него вошли шесть представителей спорта:
Наоми Осака, (теннис), Симона Байлс (спортивная гимнастика), Том Брэди (американский футбол), Эллисон Феликс (легкая атлетика), Суниса Ли (спортивная гимнастика), Сехей Отани (бейсбол).
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