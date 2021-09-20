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Калинина установила личный рекорд в рейтинге WTA
В топ-100 четыре украинки
фото - flashscore.com.ua
Ангелина Калинина после выхода во второй раунд турнира WTA 250 в Словении в обновленной версии мирового рейтинга поднялась на рекордную в карьере 63-ю позицию.
Остальные украинки в топ-100 сохранили свои места – Элина Свитолина идет 4-й, Даяна Ястремская занимает 53-е место, а Марта Костюк – 56-е.
С понедельника в топ-6 рейтинга WTA дебютировали Барбора Крейчикова и Ига Швентек, а Наоми Осака потеряла три позиции и стала 8-й ракеткой мира.
Полная версия рейтинга WTA от 20 сентября 2021 года
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