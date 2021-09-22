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Названо место проведения квалификации на Открытый чемпионат Австралии
Она состоится на Ближнем Востоке
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Квалификация на Открытый чемпионат Австралии планируется на 24 декабря на Ближнем Востоке, сообщает Daily Mail.
Наиболее вероятной датой финального отборочного раунда считается канун католического Рождества — 24 декабря. Точные даты квалификации ещё не определены.
Согласно источникам тура, квалификация для женщин состоится в Дубае, а для мужчин — в Абу-Даби. Чартерные самолёты для персонала турнира вылетят туда 23 — 26 декабря.
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