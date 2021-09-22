Названо место проведения квалификации на Открытый чемпионат Австралии

Квалификация на Открытый чемпионат Австралии планируется на 24 декабря на Ближнем Востоке, сообщает Daily Mail.

Наиболее вероятной датой финального отборочного раунда считается канун католического Рождества — 24 декабря. Точные даты квалификации ещё не определены.

Согласно источникам тура, квалификация для женщин состоится в Дубае, а для мужчин — в Абу-Даби. Чартерные самолёты для персонала турнира вылетят туда 23 — 26 декабря.