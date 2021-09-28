Федерер отреагировал на предложение Надаля выступить в паре на Кубке Лэйвера

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" Роджер Федерер отреагировал на призыв со стороны другого 20-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля.

Ранее Надаль, комментируя победу сборной Европы на Кубке Лэйвера 2021 года, предложил Федереру выступить в парном разряде на этом турнире в следующем году.

Кубок Лэйвера 2022 года пройдёт в Лондоне. "Вернуть старого Федаля в Лондон — это было бы потрясающе", — написал Федерер в "сториз" своего "инстаграма".