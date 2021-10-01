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Энди Маррей и Ким Клейстерс получили уайлд-кард на турнир в Индиан-Уэллсе
Соревнования пройдут в октябре
Бывшие первые ракетки мира Энди Маррей и Ким Клейстерс получили уайлд-кард на турнир в Индиан-Уэллсе, который состоится на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Маррей, который свой лучший результат в Индиан-Уэллсе показал в 2009 году, дойдя до финала, вернётся на турнир впервые с 2017 года. Клейстерс, которая во второй раз вернулась в теннис в феврале 2020 года, впервые с 2011 года примет участие в турнире. Она побеждала здесь в 2003 и 2005 годах.
Маррей — трёхкратный победитель турниров "Большого шлема", единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. Клейстерс — четырёхкратная победительница турниров "Большого шлема", двукратная чемпионка ТБШ в парном разряде.
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