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Катерина Козлова с победы стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе
Наша спортсменка легко одолела соперницу
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Катерина Козлова успешно начинает выступление на турнире WTA в США. В первом круге квалификации её соперницей стала Татьяна Мария с Германии.
Матч продлился ровно 1 час. Украинка сделала 2 эйса, 2 двойных и реализовала 6 брейків. В свою очередь её соперница подала 3 подачи навылет, не совершила двойных и совершила 2 брейка.
Квалификация. Первый круг
Катерина Козлова (Украина, 15) - Татьяна Мария (Германия) 6-3, 6-1
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