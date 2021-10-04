Катерина Козлова с победы стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Катерина Козлова успешно начинает выступление на турнире WTA в США. В первом круге квалификации её соперницей стала Татьяна Мария с Германии.

Матч продлился ровно 1 час. Украинка сделала 2 эйса, 2 двойных и реализовала 6 брейків. В свою очередь её соперница подала 3 подачи навылет, не совершила двойных и совершила 2 брейка.

Квалификация. Первый круг

Катерина Козлова (Украина, 15) - Татьяна Мария (Германия) 6-3, 6-1