Индиан-Уэллс. Людмила Киченок уступает в парном полуфинале

Людмила Киченок в дуэте с Еленой Остапенко в 1/2 финала турнира WTA 1000 в Калифорнии проиграла Елене Рыбакиной и Веронике Кудерметовой (4:6, 3:6).

Киченок и Остапенко сделали три брейка, но на своей подаче отдали шесть геймов.

За выход в полуфинал украинка вместе с напарницей из Латвии заработала 117 тысяч долларов призовых и 390 рейтинговых очков.

Стоит отметить, что до результативного выступления в Индиан-Уэллсе Людмила Киченок и Елена Остапенко проиграли три матча подряд.

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