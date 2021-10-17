АТР. Басилашвили и Норри - финалисты Индиан-Уэллс 2021

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили (АТР №36) вышел в финал последнего в этом сезоне турнира АТР1000 Индиан-Уэллс (США). В полуфинальном матче он победил американца Тефлора Фрица (АТР №39).

Счет матча 2-0 (7-6; 6-3) в пользу победителя поединка, в активе которого 3 подачи на вылет, 4 подряд выигранных очков, 25 виннеров, 1 из 1 использованный брейк и 1 двойная ошибка.

В финальном поединке за главный титул турнира Николоз сыграет с представителем Великобритании Кэмероном Норри (АТР №26), который в своем матче 1/2 финала одолел теннисиста из Болгарии Григора Димитрова (АТР №28). Счет встречи 2-0 (6-2; 6-4) в пользу будущего финалиста соревнований.

Финальный матч Индиан-Уэллс состоится завтра, 18 октября, начало встречи не ранее 02:00 по киевскому времени.