Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АТР. Басилашвили и Норри - финалисты Индиан-Уэллс 2021
Нас ожидает интересный финал
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили (АТР №36) вышел в финал последнего в этом сезоне турнира АТР1000 Индиан-Уэллс (США). В полуфинальном матче он победил американца Тефлора Фрица (АТР №39).
Счет матча 2-0 (7-6; 6-3) в пользу победителя поединка, в активе которого 3 подачи на вылет, 4 подряд выигранных очков, 25 виннеров, 1 из 1 использованный брейк и 1 двойная ошибка.
В финальном поединке за главный титул турнира Николоз сыграет с представителем Великобритании Кэмероном Норри (АТР №26), который в своем матче 1/2 финала одолел теннисиста из Болгарии Григора Димитрова (АТР №28). Счет встречи 2-0 (6-2; 6-4) в пользу будущего финалиста соревнований.
Финальный матч Индиан-Уэллс состоится завтра, 18 октября, начало встречи не ранее 02:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Олег Федорчук: Замена Супряги в первом тайме - это конец его карьеры в Динамо
- Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2. Видео голов и обзор матча
- Индзаги страдает от бывших своих. Лацио - Интер 3:1. Обзор матча, видео голов
- Самые болезненные поражения топ-теннисистов мира. ВИДЕО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО