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Азаренко и Бадоса разыграют главный титул Индиан-Уэллс

Теннис
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Известны финалисты турнира

Азаренко и Бадоса разыграют главный титул Индиан-Уэллс

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (WTA №32) вышла в финал последнего в этом сезоне турнира WTA 1000 Индиан-Уэллс (США). В полуфинальном матче она победила латвийку Елену Остапенко (WTA №29).

Счет матча 2-1 (3-6; 6-3; 7-5) в пользу победительница поединка, в активе которой 2 подачи на вылет, 5 подряд выигранных очков, 5 из 8 использованных брейков и 8 двойных ошибок.

В финальном поединке за главный титул турнира Азаренко сыграет с представительницей Испании Пауло Бадосой (WTA №27), которая в своем матче 1/2 финала одолела теннисистку из Туниса Онс Жабер (WTA №14). Счет встречи 2-0 (6-3; 6-3) в пользу будущей финалистки соревнований.

Финальный матч Индиан-Уэллс состоится завтра, 17 октября, начало встречи не ранее 21:00 по киевскому времени.

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В статье: Паула Бадоса Гиберт Виктория Азаренко
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