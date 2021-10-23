Барти снялась с Итогового турнира

Действующая чемпионка Итогового турнира Эшли Барти объявила, что пропустит WTA Finals в Мексике. Турнир пройдет с 10 по 17 ноября.

"Я не готова рисковать подготовкой к Australian Open. Должна поставить на первое место свой организм и восстановление после сезона", - сказала Барти.

После отказа Барти на Итоговый турнир досрочно квалифицировалась Паула Бадоса, которая стала седьмой участницей WTA Finals после Арины Соболенко, Барборы Крейчиковой, Каролины Плишковой, Иги Швёнтек, Марии Саккари и Гарбинье Мугурусы.

На последнюю путевку в Гвадалахару претендуют Онс Жабер и Анетт Контавейт. Элина Свитолина может поехать в Мексику только в статусе запасной.

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