Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барти снялась с Итогового турнира
Первая ракетка мира не выступит в Гвадалахаре
Действующая чемпионка Итогового турнира Эшли Барти объявила, что пропустит WTA Finals в Мексике. Турнир пройдет с 10 по 17 ноября.
"Я не готова рисковать подготовкой к Australian Open. Должна поставить на первое место свой организм и восстановление после сезона", - сказала Барти.
После отказа Барти на Итоговый турнир досрочно квалифицировалась Паула Бадоса, которая стала седьмой участницей WTA Finals после Арины Соболенко, Барборы Крейчиковой, Каролины Плишковой, Иги Швёнтек, Марии Саккари и Гарбинье Мугурусы.
На последнюю путевку в Гвадалахару претендуют Онс Жабер и Анетт Контавейт. Элина Свитолина может поехать в Мексику только в статусе запасной.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23 октября 2021
- Шаран отказался от предложения возглавить одного из аутсайдеров УПЛ
- Олейник забил седьмой гол в сезоне за СИК
- Марченко выбил пятого сеяного в первом раунде Кубка Кремля
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО