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Контавейт победила россиянку в финале Кубка Кремля

Теннис
(1 голосов)

Браво, Эстония

Контавейт победила россиянку в финале Кубка Кремля

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Эстонская теннисистка Аннет Контавейт (WTA №20) победила в финальном матче Кубка кремля. В решающем поединке за главный титул турнира в столице страны-оккупанта россии, москве она одолела местную теннисистку Екатерину Александрову (WTA №37).

Счет встречи 2-1 (4-6; 6-4; 7-5) в пользу триумфаторки соревнований, в активе которой 5 подач на вылет, 6 подряд выигранных очков, 5 из 15 использованных брейков и 6 двойных ошибок. У ее соперницы 5 эйсов, 5 подряд выигранных очков, 4 из 11 использованных брейков и 6 двойных ошибок.

Для Контавейт этот титул стал уже третьим за два месяца.

Напомним, что ранее Марта Костюк посвятила серебро Тенерифе своему домашнему любимцу.

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В статье: Анетт Контавейт
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