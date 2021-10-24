Контавейт победила россиянку в финале Кубка Кремля

Эстонская теннисистка Аннет Контавейт (WTA №20) победила в финальном матче Кубка кремля. В решающем поединке за главный титул турнира в столице страны-оккупанта россии, москве она одолела местную теннисистку Екатерину Александрову (WTA №37).

Счет встречи 2-1 (4-6; 6-4; 7-5) в пользу триумфаторки соревнований, в активе которой 5 подач на вылет, 6 подряд выигранных очков, 5 из 15 использованных брейков и 6 двойных ошибок. У ее соперницы 5 эйсов, 5 подряд выигранных очков, 4 из 11 использованных брейков и 6 двойных ошибок.

Для Контавейт этот титул стал уже третьим за два месяца.