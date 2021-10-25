Калинина победила на старте турнира WTA в Румынии

Третья ракетка Украины Ангелина Калинина в первом раунде турнира WTA 250 в Румынии за 1 час и 4 минуты разгромила Лесли Керхове из Нидерландов, которая в мировом рейтинге стоит на 152-м месте (6:1, 6:1).

В первом матче на Transylvania Open Калинина подала 5 эйсов, сделала 5 двойных ошибок, выиграла 77% очков с первой подачи, реализовала 6 из 9 брейк-поинтов и проиграла один гейм на своей подаче.

За путевку в четвертьфинале Ангелина Калинина поспорит с победительницей матча между Александрой Игнатик и Анной-Леной Фридзам.

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