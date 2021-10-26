Костюк: Справилась со скоростью соперницы

Марта Костюк на старте турнира WTA 250 в Румынии за 1 час и 14 минут обыграла американку Бернарду Пера (6:3, 6:4).

«Сегодня я хорошо чувствовала себя на подаче до счета 4:1 во второй партии. Я уверенно проводила свои геймы, поэтому на приеме была более расслабленной.

Думала, что даже если что-то пойдет не так, то на подаче я смогу удержать свои геймы. Соперница очень мощно пробивает по мячу, думаю, что я справилась с этой скоростью», - сказала вторая ракетка Украины после матча.

Следующий матч в Клуж-Напоке Костюк проведет в среду против 202-й ракетки мира Моны Бартель.

В случае победы Марта Костюк в 1/4 финала может сыграть с сенсационной чемпионкой US Open Эммой Радукану.