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Костюк: Справилась со скоростью соперницы
Украинка идет дальше
фото - flashscore.com.ua
Марта Костюк на старте турнира WTA 250 в Румынии за 1 час и 14 минут
«Сегодня я хорошо чувствовала себя на подаче до счета 4:1 во второй партии. Я уверенно проводила свои геймы, поэтому на приеме была более расслабленной.
Думала, что даже если что-то пойдет не так, то на подаче я смогу удержать свои геймы. Соперница очень мощно пробивает по мячу, думаю, что я справилась с этой скоростью», - сказала вторая ракетка Украины после матча.
Следующий матч в Клуж-Напоке Костюк проведет в среду против 202-й ракетки мира Моны Бартель.
В случае победы Марта Костюк в 1/4 финала может сыграть с сенсационной чемпионкой US Open Эммой Радукану.
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