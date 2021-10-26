ATP объявила об ограничениях для невакцинированных от COVID-19

ATP информировала теннисистов, с какими ограничениями они могут столкнуться в следующем году, если не пройдут полную вакцинацию от COVID-19.

ATP сообщает, что по-прежнему настоятельно рекомендует своим игрокам пройти полную вакцинацию, основываясь на научных доказательствах пользы от прививки. И хотя ATP заявляет, что не будет делать вакцинацию обязательным требованием в Туре, она сообщила игрокам, что если правительства или местные органы здравоохранения заявят, что игроки должны быть полностью вакцинированы, то она поддержит это решение. Игрокам также следует ожидать, что в будущем многие страны и авиакомпании сделают вакцинацию обязательной.

Невакцинированные игроки будут подвергаться большему количеству тестов, чем их вакцинированные коллеги.

Невакцинированным игрокам, возможно, придётся участвовать в расходах на дополнительное тестирование.

Невакцинированные игроки, у которых тест на COVID-19 оказался положительным до начала/во время соревнований или которые имели близкий контакт с тем, у кого тест оказался положительным, будут вынуждены сняться с соревнований без компенсации призовых денег.