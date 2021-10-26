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Циципас обыграл Димитрова во втором круге турнира в Вене

Теннис
(1 голосов)

Грек пробился в следующий раунд

Циципас обыграл Димитрова во втором круге турнира в Вене

CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES

Новина українською

Третья ракетка мира грек Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В стартовом матче Циципас (1) в двух сетах обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.

ATP-500. Вена

Стефанос Циципас - Григор Димитров 7:6 (8:6), 6:4

Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Циципас 6 раз подал навылет и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету Димитрова — 10 эйсов и 2 двойные ошибки.

В следующем раунде Циципас сразится с победителем матча Душан Лайович (Сербия) – Фрэнсис Тиафо (США).

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В статье: Стефанос Циципас
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