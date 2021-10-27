Вена. Трёхкратный чемпион турниров Большого шлема уступил 18-летнему испанцу

Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема" британец Энди Маррей не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В матче второго круга 24-летний Маррей (WC) в двух сетах проиграл представителю Испании 18-летнему Карлосу Алькарасу Гарфии.

Энди Маррей - Карлос Алькарас Гарфия 3:6, 4:6

Встреча продлилась 2 часа 8 минут. Маррей 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету испанца — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 8 использованных брейк-пойнтов из 10.