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Костюк сыграет с чемпионкой US Open на турнире в Румынии

Теннис
(1 голосов)

Будет интересный матч

Костюк сыграет с чемпионкой US Open на турнире в Румынии

фото - twitter.com

Новина українською

Марта Костюк накануне во втором раунде турнира WTA в Клуж-Напоке обыграла Мону Бартель (6:4, 6:4).

Соперница второй ракетки Украины определялась в матче между Эммой Радукану и Аной Богдан. Сенсационная чемпионка US Open из Великобритании выиграла в двух сетах (6:3, 6:4) и вышла на Костюк.

Матч между Костюк и Радукану состоится сегодня не ранее 19:30 по киевскому времени.

Победительница поединка в полуфинале может сыграть с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп, если та обыграет Жаклин Адину Кристиан.

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В статье: Марта Костюк Эмма Радукану
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