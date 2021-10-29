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Костюк сыграет с чемпионкой US Open на турнире в Румынии
Будет интересный матч
фото - twitter.com
Марта Костюк накануне во втором раунде турнира WTA в Клуж-Напоке обыграла Мону Бартель (6:4, 6:4).
Соперница второй ракетки Украины определялась в матче между Эммой Радукану и Аной Богдан. Сенсационная чемпионка US Open из Великобритании выиграла в двух сетах (6:3, 6:4) и вышла на Костюк.
Матч между Костюк и Радукану состоится сегодня не ранее 19:30 по киевскому времени.
Победительница поединка в полуфинале может сыграть с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп, если та обыграет Жаклин Адину Кристиан.
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