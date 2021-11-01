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Свитолина впервые с 2017 года покинула топ-10 рейтинга WTA, Костюк дебютировала в топ-50
Обновленное положение в мировом рейтинге
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина после вычета очков за выход в финал Итогового турнира WTA в 2019 году потеряла восемь позиций в рейтинге и стала 14-й ракеткой мира. Украинка вылетела из топ-10 впервые с мая 2017 года.
Марта Костюк за счет выхода в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке совершила рывок на пять позиций и поднялась на рекордную в карьере 50-ю строку.
Ангелина Калинина повторила личный рекорд в мировой классификации – 57-е место (+2).
Даяна Ястремская откатилась на 21 позицию и стала 100-й ракеткой мира, а Леся Цуренко прибавила 14 строк и расположилась на 113-м месте.
Полная версия рейтинга WTA от 1 ноября 2021 года
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