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Свитолина впервые с 2017 года покинула топ-10 рейтинга WTA, Костюк дебютировала в топ-50

Теннис
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Обновленное положение в мировом рейтинге

Свитолина впервые с 2017 года покинула топ-10 рейтинга WTA, Костюк дебютировала в топ-50

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина после вычета очков за выход в финал Итогового турнира WTA в 2019 году потеряла восемь позиций в рейтинге и стала 14-й ракеткой мира. Украинка вылетела из топ-10 впервые с мая 2017 года.

Марта Костюк за счет выхода в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке совершила рывок на пять позиций и поднялась на рекордную в карьере 50-ю строку.

Ангелина Калинина повторила личный рекорд в мировой классификации – 57-е место (+2).

Даяна Ястремская откатилась на 21 позицию и стала 100-й ракеткой мира, а Леся Цуренко прибавила 14 строк и расположилась на 113-м месте.

Полная версия рейтинга WTA от 1 ноября 2021 года

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В статье: Элина Свитолина рейтинг WTA Марта Костюк
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