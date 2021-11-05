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Джокович вышел в полуфинал Мастерса в Париже

Теннис
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Серб не испытал проблем

Джокович вышел в полуфинал Мастерса в Париже

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира категории "Мастерс" в Париже. В матче 1/4 финала он обыграл американца

Тейлор Фритц - Новак Джокович 6:4, 6:3

Продолжительность встречи составила 1 час и 14 минут. За это время Джокович сделал 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнта. На счету Фритца 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

За выход в финал соревнований Джокович поспорит с представителем Польшу Хубертом Хуркачем, который ранее обыграл Джеймса Дакворта из Австралии.

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В статье: Новак Джокович
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