Новак Джокович рассказал о главной цели на конец сезона

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, почему принял решение участвовать на турнире серии "Мастерс" в Париже, где он сегодня сыграет в полуфинале. Его слова цитирует пресс-служба соревнований:

"После US Open я не играл два месяца, в то время как остальные практиковались на турнирах. Требовалось активно поработать перед Парижем, хотя это не идеальная подготовка к Masters. Первый матч я провел хорошо, сегодня (вчера - прим.) все прошло хуже. В конце сетов я действовал слабо. Нельзя допускать таких ошибок.

Надеюсь, что смогу обеспечить лидерство в рейтинге по итогам сезона на этой неделе. Это главная причина, по которой я приехал в Париж. Если нет, то есть еще один шанс в Турине" – сказал серб.

Напомним, что полуфинальный матч Джокович – Хуркач начнется в 15.00 по киевскому времени.