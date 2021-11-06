Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович рассказал о главной цели на конец сезона
Очень достойно и мощно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, почему принял решение участвовать на турнире серии "Мастерс" в Париже, где он сегодня сыграет в полуфинале. Его слова цитирует пресс-служба соревнований:
"После US Open я не играл два месяца, в то время как остальные практиковались на турнирах. Требовалось активно поработать перед Парижем, хотя это не идеальная подготовка к Masters. Первый матч я провел хорошо, сегодня (вчера - прим.) все прошло хуже. В конце сетов я действовал слабо. Нельзя допускать таких ошибок.
Надеюсь, что смогу обеспечить лидерство в рейтинге по итогам сезона на этой неделе. Это главная причина, по которой я приехал в Париж. Если нет, то есть еще один шанс в Турине" – сказал серб.
Напомним, что полуфинальный матч Джокович – Хуркач начнется в 15.00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- В 46 лет возвратиться в футбол. Виталий Рева снова в игре!
- Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 06.11.2021
- Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: помните ли вы футболистов, выступавших за эти команды? Квиз
- Федерер признан самым высокооплачиваемым теннисистом года
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО