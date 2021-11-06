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US Open, вторая серия: Джокович и Медведев разыграют главный титул Парижа
Определились финалисты соревнований
Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция). В матче 1/2 он не без проблем одолел молодого и перспективного поляка Хуберта Хуркача (АТР №10).
Счет встречи 2-1 (3-6; 6-0; 7-6) в пользу серба, в активе которого 5 подач на вылет, 6 выигранных очков подряд, 4 из 12 использованных брейков и 3 двойные ошибки. У его оппонента 12 эйсов, 4 подряд выигранных очков, 2 из 3 использованных брейков и 2 двойные ошибки.
В решающем матче за главный титул турнира Джокович встретится со своим недавним обидчиком, россиянином Данилом Медведевым (АТР №2), который в своем полуфинальном поединке легко победил немца Александра Зверева (АТР №4).
Счет матча 2-0 (6-2; 6-2) в пользу будущего финалиста турнира, в активе которого 4 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 4 из 5 использованных брейков и 0 двойных ошибок. У его оппонента 6 эйсов, 4 выигранных очков, 0 из 3 использованных брейков и 4 двойные ошибки.
Финальным матч Джокович - Зверев состоится завтра, 7 ноября. Ориентировочное начало встречи – 16:00 по Киеву.
Второй раз в истории турнира в решающем матче сыграют 1 и 2 ракетки мира. Новак Джокович ведет в очных встречах 5-4.
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