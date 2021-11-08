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Ястремская в третий раз в сезоне проиграла итальянке и покинула турнир в Линце
Фиаско одесситки в Австрии
фото - flashscore.com.ua
Даяна Ястремская в первом раунде турнира WTA 250 в Линце в трех сетах уступила Ясмин Паолини (4:6, 6:3, 2:6). Матч продолжался 2 часа и 16 минут.
В решающем сете украинка в двух геймах подряд не реализовала брейк-поинты, после чего при счете 2:3 до конца матча больше не выиграла ни одного гейма.
Ранее Ястремская проигрывала Паолини на турнирах в Портороже (6:7, 1:4, отказ украинки) и в Курмайере (4:6, 6:7).
В понедельник в Линце стартуют три украинки – Леся Цуренко сыграет с Екатериной Александровой, Екатерину Козлову ждет матч с Синьюй Ван, а Ангелину Калинину – с Мартиной Тревизан.
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