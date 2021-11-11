Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Итоговый турнир WTA: Плишкова обыграла Мугурусу, Контавейт разобралась с Крейчиковой
В Гвадалахаре сыграны первые матчи WTA Finals
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Битва дебютанток Итогового турнира между Барборой Крейчиковой и Анетт Контавейт завершилась убедительной победой теннисистки из Эстонии – 6:3, 6:4.
Контавейт реализовала 2 из 3 брейк-поинтов, выиграла 85% очков с первого мяча, а также сделала 17 виннерсов и подала 8 эйсов. Крейчикова же за 76 минут на корте не заработала ни одного брейк-поинта и допустила 34 невынужденных ошибки.
Во втором матче группы Каролина Плишкова за 2 часа и 28 минут сломила Гарбинье Мугурусу (4:6, 6:2, 7:6) и увеличила преимущество в личных встречах над испанкой до 9:2.
В решающем сете Плишкова вернулась в игру после раннего брейка от Мугурусы, затем при счете 5:4 на приеме упустила два матч-бола, но на тайбрейке с четвертой попытки все же открыла счет своим победам в Мексике.
Популярное сейчас
- Бомбардир-нелегал, трагедия Жинола и одна секунда на удар: 28 лет назад Болгария поставила Париж на колени
- Германия - Лихтенштейн. Прогноз матча квалификации к ЧМ на 10.11.21
- Трансферные цели Дженоа, FIFA Awards в онлайн-режиме и здоровье Джеко. Главные новости за 10 ноября
- Свитолина отказалась от участия в Итоговом турнире в качестве запасной
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО