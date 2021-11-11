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Итоговый турнир WTA: Плишкова обыграла Мугурусу, Контавейт разобралась с Крейчиковой

Теннис
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Итоговый турнир WTA: Плишкова обыграла Мугурусу, Контавейт разобралась с Крейчиковой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Битва дебютанток Итогового турнира между Барборой Крейчиковой и Анетт Контавейт завершилась убедительной победой теннисистки из Эстонии – 6:3, 6:4.

Контавейт реализовала 2 из 3 брейк-поинтов, выиграла 85% очков с первого мяча, а также сделала 17 виннерсов и подала 8 эйсов. Крейчикова же за 76 минут на корте не заработала ни одного брейк-поинта и допустила 34 невынужденных ошибки.

Во втором матче группы Каролина Плишкова за 2 часа и 28 минут сломила Гарбинье Мугурусу (4:6, 6:2, 7:6) и увеличила преимущество в личных встречах над испанкой до 9:2.

В решающем сете Плишкова вернулась в игру после раннего брейка от Мугурусы, затем при счете 5:4 на приеме упустила два матч-бола, но на тайбрейке с четвертой попытки все же открыла счет своим победам в Мексике.

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В статье: Каролина Плишкова Анетт Контавейт Итоговый чемпионат WTA
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