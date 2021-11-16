  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Все команды Формулы-1 определились с составами на сезон-2022
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все команды Формулы-1 определились с составами на сезон-2022

Теннис
(1 голосов)

Вакантных мест больше нет

Все команды Формулы-1 определились с составами на сезон-2022

Новина українською

Последними состав боевых пилотов на следующий сезон сформировали в Альфа Ромео – сегодня команда объявила о замене Антонио Джованацци на Чжоу Гуаньюя, который стал первым китайским гонщиком в истории Формулы-1.

В 2022 году три команды начнут сезон с обновленным дуэтом гонщиков – Джордж Расселл заменит Валттери Боттаса в Мерседесе, Александр Албон перейдет в Уильямс на место Рассела, а Боттас станет пилотом Альфа Ромео вместо завершающего карьеру Кими Райкконена.

Составы команд Формулы-1 на 2022 год:

Новый сезон в Формуле-1 должен стартовать 20 марта на Гран-при Бахрейна в Сахире.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 автоспорт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...