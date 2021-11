Все команды Формулы-1 определились с составами на сезон-2022

Последними состав боевых пилотов на следующий сезон сформировали в Альфа Ромео – сегодня команда объявила о замене Антонио Джованацци на Чжоу Гуаньюя, который стал первым китайским гонщиком в истории Формулы-1.

В 2022 году три команды начнут сезон с обновленным дуэтом гонщиков – Джордж Расселл заменит Валттери Боттаса в Мерседесе, Александр Албон перейдет в Уильямс на место Рассела, а Боттас станет пилотом Альфа Ромео вместо завершающего карьеру Кими Райкконена.

Составы команд Формулы-1 на 2022 год:

The final piece of the 2022 puzzle is in place! ????#F1 pic.twitter.com/MIWthY85Ad