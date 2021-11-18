Мугуруса обыграла Контавейт и стала чемпионкой Итогового турнира

В решающем матче Итогового турнира в Гвадалахаре Гарбинье Мугуруса в двух сетах за 1 час и 39 минут остановила Анетт Контавейт – 6:3, 7:5.

Первый сет Мугуруса забрала благодаря рывку 4:0, а во второй партии отыгралась со счета 3:5.

Двукратная чемпионка турниров Большого шлема сделала пять брейков, чем компенсировала два неудачных гейма на своей подаче. Также в активе Мугурусы два эйса и 16 виннерсов.

Чемпионками парной сетки Итогового турнира стали чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.