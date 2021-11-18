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Мугуруса обыграла Контавейт и стала чемпионкой Итогового турнира

Теннис
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Первая испанская чемпионка в истории WTA Finals

Мугуруса обыграла Контавейт и стала чемпионкой Итогового турнира

фото - flashscore.com.ua

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В решающем матче Итогового турнира в Гвадалахаре Гарбинье Мугуруса в двух сетах за 1 час и 39 минут остановила Анетт Контавейт – 6:3, 7:5.

Первый сет Мугуруса забрала благодаря рывку 4:0, а во второй партии отыгралась со счета 3:5.

Двукратная чемпионка турниров Большого шлема сделала пять брейков, чем компенсировала два неудачных гейма на своей подаче. Также в активе Мугурусы два эйса и 16 виннерсов.

Чемпионками парной сетки Итогового турнира стали чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.

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В статье: Анетт Контавейт Итоговый чемпионат WTA Гарбинье Мугуруса
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