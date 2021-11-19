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Свитолина впервые с 2016 года завершила сезон за пределами топ-10 рейтинга WTA

Теннис
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Украинка столкнулась с регрессом

Свитолина впервые с 2016 года завершила сезон за пределами топ-10 рейтинга WTA

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила сезон 2021 года в статусе 15-го номера рейтинга WTA.

Таким образом, Свитолина впервые с 2016 года не попала в топ-10. Последние четыре сезона уроженка Одессы неизменно оканчивала в топ-6 рейтинга WTA.

Свитолина в 2021 году стала чемпионкой турнира WTA 250 в Чикаго, а на турнирах Большого шлема только на US Open смогла добраться до 1/4 финала.

Главным достижением Элины Свитолиной в текущем сезоне стало завоевание бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио.

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В статье: Элина Свитолина рейтинг WTA
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