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Дубай. Катерина Бондаренко пробилась в парный разряд соревнований

Теннис
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Украинка показала хороший результат

Дубай. Катерина Бондаренко пробилась в парный разряд соревнований

Новина українською

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в одиночном разряде добыла победу в парном матче в рамках 100-тысячника ITF в Дубае.

В дуэте с Лидией Морозовой из Беларуси украинка переиграла обладательниц wild card Джоанну Гарланд из Китайского Тайбэя и израильтянку Лину Глушко.

Дубай. Первый круг
Катерина Бондаренко / Лидия Морозова – Джоанна Гарланд / Лина Глушко – 7:5, 6:1

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В статье: Катерина Бондаренко
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