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Хорватия первой пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса
Италия огорчила домашних болельщиков
фото - twitter.com
Хорватия в Турине со счетом 2:1 обыграла Италию и стала первым полуфиналистом решающего раунда Кубка Дэвиса.
Ключевым в матче стала сенсационная победа 279-й ракетки мира Борны Гойо над Лоренцо Сонего (7:6, 2:6, 6:2).
Янник Синнер в драматичном поединке обыграл Марина Чилича и сравнял счет (3:6, 7:6, 6:3), но в решающей паре Синнер вместе с Фабио Фоньини не смогли конкурировать с первыми ракетками мира Николой Мектичем и Анте Павичем (3:6, 4:6).
2005 ????— Davis Cup (@DavisCup) November 29, 2021
2009 ❌
2016 ❌
2018 ????
2021 ❓
A 5th semi-final awaits for Croatia... #DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/JoA2GDW8sY
Хорватия в полуфинале Кубка Дэвиса сыграет с Сербией или Казахстаном.
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