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Хорватия первой пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса

Теннис
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Италия огорчила домашних болельщиков

Хорватия первой пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса

фото - twitter.com

Новина українською

Хорватия в Турине со счетом 2:1 обыграла Италию и стала первым полуфиналистом решающего раунда Кубка Дэвиса.

Ключевым в матче стала сенсационная победа 279-й ракетки мира Борны Гойо над Лоренцо Сонего (7:6, 2:6, 6:2).

Янник Синнер в драматичном поединке обыграл Марина Чилича и сравнял счет (3:6, 7:6, 6:3), но в решающей паре Синнер вместе с Фабио Фоньини не смогли конкурировать с первыми ракетками мира Николой Мектичем и Анте Павичем (3:6, 4:6).

Хорватия в полуфинале Кубка Дэвиса сыграет с Сербией или Казахстаном.

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В статье: Марин Чилич Кубок Дэвиса Янник Синнер
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