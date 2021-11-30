Хорватия первой пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса

Хорватия в Турине со счетом 2:1 обыграла Италию и стала первым полуфиналистом решающего раунда Кубка Дэвиса.

Ключевым в матче стала сенсационная победа 279-й ракетки мира Борны Гойо над Лоренцо Сонего (7:6, 2:6, 6:2).

Янник Синнер в драматичном поединке обыграл Марина Чилича и сравнял счет (3:6, 7:6, 6:3), но в решающей паре Синнер вместе с Фабио Фоньини не смогли конкурировать с первыми ракетками мира Николой Мектичем и Анте Павичем (3:6, 4:6).

2005 ????

2009 ❌

2016 ❌

2018 ????

2021 ❓



A 5th semi-final awaits for Croatia... #DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/JoA2GDW8sY — Davis Cup (@DavisCup) November 29, 2021

Хорватия в полуфинале Кубка Дэвиса сыграет с Сербией или Казахстаном.