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16-кратный победитель турниров серии Большого шлема отреагировал на перенос Кубка Дэвиса в Абу-Даби

Теннис
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Тодд выступил с критикой

16-кратный победитель турниров серии Большого шлема отреагировал на перенос Кубка Дэвиса в Абу-Даби

Фото: sport.ru

Новина українською

16-кратный победитель турниров "Большого шлема" в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж отреагировал на возможный перенос финальной стадии Кубка Дэвиса в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее издание The Telegraph утверждало, что компания защитника "Барселоны" Жерара Пике заключила контракт с властями ОАЭ, в рамках которого финал Кубка Дэвиса пять лет подряд будет проводиться в Абу-Даби. Новость вызвала резонанс в теннисном сообществе.

"Я согласен с Ллейтоном Хьюиттом – они продали душу. В Абу-Даби нет никакой истории, никакой связи с турниром. Если ты ломаешь главный исторический турнир в теннисе, то, наверное, лучше уйти в отставку", — приводит слова Вудбриджа 2GB.

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В статье: Тодд Вудбридж
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